Condamné par contumace pour corruption, un célèbre homme d’affaires fait appel

La quatrième Chambre pénale du Tribunal de première Instance de Tunis a décidé de reporter l’examen de l’appel déposé par un célèbre homme d’affaires actif dans le domaine des bâtiments et travaux publics et d’un ancien cadre à l’institution pénitentiaire contre des peines de prison prononcées à leur encontre par contumace pour corruption.

Selon Mosaïque FM, le dossier accuse l’homme d’affaires, alors qu’il était en prison entre 2011 et 2014, d’avoir mené ses activités commerciales depuis sa prison avec l’aide de son épouse et des agents de la prison, en échange de pots-de-vin.

L’acte d’accusation comprenait cinq accusés, dont l’homme d’affaires, son épouse et trois agents pénitentiaires, qui ont été condamnés à une peine d’emprisonnement allant de quatre ans à six ans et six mois pour délit de corruption.

Les prévenus se sont opposés aux jugements rendus par contumace à leur encontre et ont comparu lundi 25 septembre en état de liberté devant la Chambre pénale du tribunal, qui a décidé d’accepter l’objection dans la forme et de reporter l’examen de l’affaire au 31 octobre prochain 2023.