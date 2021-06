CONECT prépare la création d’un groupement des producteurs des énergies renouvelables

La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) prépare la création d’un groupement des producteurs des énergies alternatives, a fait savoir samedi, un membre du bureau exécutif de cette organisation patronale Abdessalem Ben Rejeb,

Ce groupement sera une force de proposition et de pression en faveur des investissements en énergies renouvelables, a-t-il précisé en marge de la visite organisée à la centrale photovoltaïque de Tozeur 2, au profit d’hommes d’affaires et représentants d’organismes de financement (Caisse des Dépôts et Consignations, Banque Mondiale, Banque européenne d’investissement, Union internationale de banques).

La visite qui a été suivie d’une conférence-débat sur les « Energies renouvelables enjeux et opportunités »

De son coté, le président de la CONECT, Tarek Cherif a appelé le gouvernement à rassurer les investisseurs et à leur accorder les incitations nécessaires pour favoriser l’investissement dans les énergies renouvelables.

Pour lui « le secteur des énergies renouvelables est un secteur prometteur étant donné le potentiel solaire, dont dispose la Tunisie et qui devrait être exploité comme il se doit ».

Le financement et la bureaucratie constituent les principaux obstacles à l’investissement dans les énergies renouvelables, a-t-il dit, invitant l’Etat à encourager ce genre d’investissement en levant tous les obstacles l’entravant.

La directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), Boutheina Ben Yaghlane, a exprimé la disposition de la Caisse a financer les investissements en matière d’énergies renouvelables, soulignant l’intention de la CDC d’investir dans des grands projets dans ce domaine.