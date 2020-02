Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l’Afrique “Ticad 8” se tiendra à Tunis en 2022

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé, lundi soir 10 fevrier 2020, que la Tunisie avait obtenu à l’issue des travaux de la 33e session ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine réunis à Addis-Abeba les 09 et 10 février, l’honneur d’accueillir la Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l’Afrique “Ticad 8”.

Ce sommet, qui se tiendra en Tunisie en 2022, selon un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères, sera “la plus grande réunion internationale organisée par la Tunisie depuis l’indépendance, compte tenu de l’ampleur de la participation à cet événement important, auquel une cinquantaine de chefs d’Etat et de gouvernement africains devraient prendre part, en plus du Premier ministre japonais, des membres de son gouvernement, un nombre important de chefs d’organisations internationales, plus de 11 mille participants d’institutions japonaises et africaines des secteurs public et privé, des experts, des universitaires et des représentants des institutions financières internationales”.

La Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique “Ticad” est une initiative gouvernementale du Japon sur le développement de l’Afrique, qui a été lancée pour la première fois en 1993, et elle comprend également cinq grandes parties appelées “organisateurs participants”: le gouvernement japonais, la Commission de l’Union africaine, le Bureau du conseiller spécial pour l’Afrique des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le développement et la Banque mondiale.

Le “Ticad” cherche à promouvoir le dialogue politique entre l’Afrique et ses partenaires et à recueillir un soutien pour les initiatives de développement africaines. Les travaux du sommet et des réunions parallèles qui se réunissent en marge tournent autour du développement de partenariats avec les pays africains à la lumière des transformations économiques, de l’amélioration de l’environnement des affaires, en encourageant l’investissement privé et l’innovation, et en renforçant la sécurité, la stabilité et la paix.

Le Japon a accueilli six conférences Ticad, et la Tunisie sera le deuxième pays africain à accueillir cet événement international majeur en dehors du Japon, après la conférence de Nairobi en 2016 au Kenya.