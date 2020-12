206 femmes victimes de violence ont été reçues par l’association tunisienne des femmes démocrates, au cours de la période du confinement sanitaire, s’étalant du 16 mars au 30 avril 2020, selon un rapport élaboré par l’association.

La même source souligne que 51.28 % des victimes sont âgées entre 31 et 60 ans, 33.89 % sont âgées entre 18 et 30 ans, 6.79 % ont plus que 60 ans alors que 1.91 % n’ont pas dépassé les 18 ans, rapporte Mosaique fm.