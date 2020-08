Conseil ministériat sur l’eau potable

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh a appelé, lundi, à la nécessité d’assurer un approvisionnement en eau potable de bonne qualité dans toutes les régions, durant cette période estivale qui connait un pic de consommation.

Présidant un conseil ministériel à la Kasbah consacré au suivi de la situation de l’eau potable, il a mis l’accent sur l’impératif de fournir des prestations d’approvisionnement conformes aux normes et d’accélérer les projets de la société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) afin de répondre aux attentes des citoyens.

Le chef du gouvernement a, également, insisté sur la nécessité de renforcer le contrôle de la qualité de l’eau potable et d’unifier les efforts entre les ministères concernés afin d’assurer un approvisionnement régulier dans les différentes régions du pays.

Ce conseil ministériel intervient sur fond de contestations des habitants de la région de Mornaguia (gouvernorat de la Manouba) qui revendiquent la reprise de l’approvisionnement de la région en eau potable à partir du barrage Béni Mtir sans la mélanger avec celle issue de la station de traitement de Ghdir El Golla, comme c’est le cas dans le cadre du projet engagé par la SONEDE pour augmenter les quantités d’eaux pompées vers les réservoirs de la région et résoudre la problématique des coupures d’eau dans les zones rurales.