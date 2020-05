Consultation nationale pour évaluer le processus de décentralisation, en juin

La décentralisation est un choix stratégique pour renforcer la gouvernance locale, a souligné, mercredi, Lotfi Zitoun, ministre des Affaires locales.

S’exprimant, à Tunis, lors d’un point de presse pour dresser les choix de son département concernant le cadre juridique et législatif de la décentralisation, le ministre a souligné la nécessité de renforcer les programmes de formation et d’encadrement et de consolider l’effectif des communes à travers un plan spécifique de recrutement.

Par ailleurs, le ministre a réaffirmé l’importance de la digitalisation en matière de gouvernance locale, citant à ce propos, la mise en place du système d’identifiant unique et la coopération horizontale entre les mairies notamment avec celles fraichement créées.

Le ministre a dévoilé le programme de son département lié aux investissements municipaux, la propreté, la protection de l’Environnement et l’appui des municipalités avec les concours des partenaires internationaux.

Sur un autre plan, le ministre a annoncé le démarrage, en juin prochain, d’une consultation nationale pour évaluer le processus de décentralisation et l’efficacité du code des collectivités locales. Cette consultation, a-t-il dit , devrait regrouper les composantes de la société civile, les partis politiques, les élus du parlement, les experts et tous les intervenants concernés.