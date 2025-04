Content de ses usines en Tunisie, le Pdg de Mecachrome veut investir plus

Le ministre tunisien de l’Economie et de la Planification, Samir Abdel Hafiz, a rencontré mardi 8 avril 2025 Christian Cornille, PDG du groupe français Mecachrome, spécialisé dans la fabrication de composants aéronautiques de haute précision. Cornille était en visite en Tunisie pour inaugurer l’agrandissement de son unité industrielle située au complexe industriel El Mghira.

L’entretien a été l’occasion pour Christian Cornille d’informer le ministre de l’évolution des activités du groupe à El Mghira, Sousse et Jemal, qui fournissent plus de 1.200 emplois, et de ses programmes pour la prochaine phase, notamment en matière de formation, pour répondre aux besoins futurs en compétences, outre les programmes de travail visant à réduire les émissions de carbone, en phase avec les tendances mondiales dans ce sens.

Cornille a exprimé sa satisfaction quant à l’évolution des trois unités industrielles et son souci de les développer et de les renforcer davantage, compte tenu de l’expérience accumulée et des succès de la Tunisie dans ce secteur prometteur.

Le chef du groupe a souligné le soutien et l’appui que ce domaine reçoit de la part des autorités officielles tunisiennes, exprimant son espoir que ce partenariat et cette coopération se poursuivront et se renforceront dans la période à venir, aidant le groupe à consolider et à développer sa présence en Tunisie.