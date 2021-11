Contrôle économique : Baisse des prix des légumes vers la fin de la semaine écoulée

Les prix de gros des légumes ont enregistré, le 6 novembre 2021, une baisse allant de 8 à 22% par rapport aux prix de la semaine précédente. Une diminution comprise entre 10 et 20% a également été constatée au niveau des prix de détail, notamment, ceux des tomates, des piments, des oignons et des dattes, selon des données publiées dimanche par le ministère du Commerce et du développement des exportations.

Les prix de la viande de volaille et de l’escalope de dinde ont également, régressé à des taux allant de 3 à 6%, a encore indiqué le ministère.

Le ministère a aussi souligné qu’il poursuivra sa politique de maîtrise des prix pour atténuer la tendance haussière enregistrée au cours des derniers mois, en mettant l’accent surtout sur les produits qui pourraient être soumis à des pressions durant la période à venir.

Le département du Commerce a également, fait savoir que les opérations de contrôle économique effectuées, le 6 novembre 2021, dans le cadre du programme spécifique de contrôle économique, ont permis de relever 317 infractions économiques et de saisir 52,8 tonnes de fruits et légumes, 60 tonnes de produits alimentaires divers, 9000 œufs, 2496 litres d’huile végétale subventionnée et 2311 paquets de cigarettes.

Le bilan du programme spécifique de contrôle économique lancé le 15 octobre 2021, s’élève ainsi, à 6473 infractions économiques pour non-respect des prix de vente, pratiques monopolistiques, détournement des produits subventionnés et atteinte à la transparence des transactions…

Ce programme a également, permis jusqu’au 6 novembre 2021, de saisir 1648 tonnes de fruits et légumes, 573 tonnes de produits alimentaires divers, 1,44 million d’œufs, 17000 litres d’huile végétale subventionnée et 56 mille paquets de cigarettes.