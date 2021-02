Coopération militaire aérienne tuniso-américaine

Un C-130J Super Hercules de l’armée de l’air tunisienne a quitté, le 28 janvier dernier, la base de l’armée de l’air américaine de Dover, dans le Delaware après avoir effectué une mission de vente de matériel militaire à l’étranger, rapporte le site de la base aérienne US.

La Tunisie est un allié majeur des États-Unis, non membre de l’OTAN, et travaille déjà avec le ministère de la défense sur de nombreux intérêts et préoccupations communs. Parmi ces intérêts communs, il y a lieu de citer citons la liberté de navigation, le partage des renseignements, les opérations humanitaires et les secours en cas de catastrophe.

En raison de sa situation géographique stratégique, la base aérienne de Dover est une plaque tournante des opérations de vente de matériel militaire à l’étranger d’une valeur d’environ 3,5 milliards de dollars par an.