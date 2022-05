Coopération : OPEN-Tunisia organise une mission d’affaires multisectorielle au Niger

L’Organisation professionnelle des entrepreneurs-Tunisia (OPEN-Tunisia) organise une mission d’affaires multisectorielle au Niger du 28 juin au 3 juillet 2022, avec la participation de 50 hommes d’affaires de divers domaines.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le président d’OPEN-Tunisia, Ridha Chaara a affirmé que le choix porté sur le Niger pour cette mission économique, après une première mission en Algérie, traduit l’orientation d’ouverture sur les pays africains adoptée par l’organisation.

Il a ajouté que d’autres missions sont programmées vers d’autres pays africains à l’instar du Ghana, Burkina Faso et Kenya, pour explorer les opportunités d’investissement qu’offrent les marchés africains.

Le responsable a rappelé que les domaines tels que les travaux publics, la santé, le tourisme, l’enseignement supérieur, l’agroalimentaire… sont très prometteurs en Afrique et offrent de véritables opportunités de coopération économique.

Il a considéré que l’exportation est aujourd’hui, la solution pour relancer l’économie nationale et c’est ce qui incite Open Tunisia à poursuivre son exploration de nouveaux marchés africains, afin d’aider les PME à accéder à ces marchés et à y investir.

Qualifiant d’encourageant le bilan de la première mission organisée en Algérie en mars 2022, Chaara a rappelé que cette mission a été l’occasion d’organiser des rencontres avec de hauts responsables et d’acteurs économiques algériens, autour des perspectives de coopération et d’investissement entre les deux pays.

Et d’enchaîner « nous sommes en train de mettre en œuvre les accords et les projets conclus avec les acteurs économiques algériens ».

Il a, à ce titre, rappelé qu’un Protocole d’Accord de Coopération et de renforcement du partenariat a été signé, en marge de cette mission, entre OPEN-Tunisia et la confédération Générale des entreprises Algériennes, dans l’objectif d’instaurer et promouvoir la coopération économique, commerciale et technique entre elles et avec d’autres pays et ensembles économiques présentant des opportunités avantageuses pour les entreprises algériennes et tunisiennes et leurs partenaires d’autres pays.

OPEN TUNISIA créée le 7 aout 2020, est une organisation syndicale patronale dédiée surtout aux TPE/ PME. Elle se définit comme une force de construction et œuvre, selon son président, à proposer une nouvelle vision pour l’accompagnement des entreprises.