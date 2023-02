Corne de l’Afrique: Hausse préoccupante des migrations

Le nombre de femmes et d’enfants qui migrent de la Corne de l’Afrique vers les pays du Golfe en passant par le Yémen a considérablement augmenté et constitue une source de préoccupation, selon le directeur de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Le voyage périlleux de l’Éthiopie, de la Somalie et de Djibouti à travers le Yémen, appelé la route migratoire de l’Est, a connu une augmentation de 64% au cours de l’année dernière des personnes à la recherche de meilleurs moyens de subsistance, avec un plus grand nombre de femmes avec enfants et d’enfants voyageant seuls, a déclaré le directeur général de l’OIM, Antonio Vitorino, à l’Associated Press. Le changement climatique est l’un des moteurs de cette migration accrue, a-t-il ajouté.

Dans le passé, les femmes et les enfants renonçaient souvent au dangereux voyage à travers le désert, effectué le plus souvent à pied. Auparavant, les hommes laissaient leur famille derrière eux et faisaient le voyage dans l’espoir de trouver du travail et d’envoyer de l’argent à la maison.

« La pression augmente » à mesure que le nombre de migrants s’accroît, a déclaré Vitorino, qui était au Kenya pour le lancement d’un appel de 84 millions de dollars visant à aider plus d’un million de migrants empruntant la route du Yémen.