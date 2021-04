Coronavirus: 3 décès et 38 nouvelles contaminations à Jendouba

Trois décès et 38 nouvelles contaminations ont été enregistrés à Jendouba, selon un bilan de la direction régionale de la santé rendu public dimanche.

Il s’agit d’un décès dans la délégation de Jendouba et deux autres à Bousalem, selon la même source. Il s’agit également de 13 cas infectés dans les délégations de Jendouba et Jendouba Nord, soit un bilan de 1700 contaminations dans cette zone (50pc de l’ensemble des infections recensées), 06 cas à Bousalem, 6 à Ghardimaou et 13 dans la délégation de Tabarka, a encore précisé la même source. Le total des contaminations a atteint 3123 personnes infectées jusqu’à vendredi dernier, après la réalisation de 14339 tests. Le nombre de décès est de l’ordre de 194 cas durant la même période.