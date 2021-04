Coronavirus: 3 décès et 81 nouvelles contaminations au Kef

Trois décès et 81 nouvelles infections par le coronavirus ont été enregistrés dans le gouvernorat du Kef, a annoncé la direction régionale de la santé. Le nombre de décès s’élève ainsi à 204 cas et le nombre de contamination est de l’ordre de 6860 infections, a encore précisé la même source. Le nombre des personnes en confinement est de l’ordre de 899, un chiffre considéré par Abdelbaki Jomni, responsable des programmes de santé à la direction régionale de la santé, d’alarmant et nécessite une vigilance. Il a appelé à ce propos les citoyens à respecter le protocole sanitaire et à bénéficier du vaccin afin d’éviter la contamination.

- Publicité-

Face à la hausse du nombre des décès et des cas de contaminations durant les 10 derniers jours les autorités régionales ont pris un ensemble de mesures afin de limiter la propagation de la pandémie dans la région notamment dans les délégations du Kef Est et Ouest et à Tajerouine, qui ont été isolées.