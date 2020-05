Coronavirus : 5ème jour d’affilée sans nouveau cas confirmé

La Tunisie aligne les jours où elle est indemne de nouvelle contamination par le coronavirus. Le 14 mai en est un et le 5ème d’affilée, a annoncé, jeudi soir, la directrice de l’Observatoire tunisien des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya, sur la chaîne tv publique wataniya1.

Elle n’en a pas moins insisté sur l’impérieuse nécessité de ne pas baisser la garde, et de continuer de se conformer aux consignes de port de masque, de distanciation sociale, notamment.