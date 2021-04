Le PL sur l’état d’urgence sanitaire comporte les sanctions encourues

La directrice générale de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes Nissaf Ben Alaya a déclaré que le projet de loi sur l’état d’urgence sanitaire, annoncé aujourd’hui par la commission nationale de lutte contre le coronavirus comporte les mesures et sanctions encourues en cas de non respect du protocole sanitaire lié à la propagation du coronavirus.

Ben Alaya a indiqué au cours d’une conférence de presse tenue mercredi au Palais du gouvernement à la Kasbah, que le projet de loi sur l’état d’urgence sanitaire qui sera élaboré par le gouvernement permettra l’application des différentes mesures de prévention et la circulation entre les villes, signalant que « la situation est très grave » en ce qui concerne le nombre de contaminations par la Covid-19, des patients hospitalisés et le nombre des décès.

Par ailleurs elle a affirmé que les voyageurs en provenance de l’étranger doivent être munis d’un test PCR de moins de 72 heures et seront soumis à un confinement obligatoire à leurs frais, ajoutant qu’une liste d’hôtels accrédités par le ministère de la santé est disponible.

Ben Alaya a appelé au respect du protocole sanitaire et des gestes barrières, tels que la distanciation et le port du masque.