Coronavirus : 63 nouvelles contaminations sur 100 mille habitants

Le nombre cumulatif de contaminations par le coronavirus au cours des deux dernières semaines a atteint 63 cas sur 100 mille habitants contre 15 seulement pour la même période (deux semaines) pendant plusieurs mois, a déclaré, mardi à la TAP, Hechmi Louzir, membre du Comité scientifique de lutte contre le coronavirus.

Il a ajouté que 150 personnes atteintes du coronavirus ont été hospitalisées au cours des deux dernières semaines, contre une moyenne de 30 hospitalisations toutes les deux semaines pendant plusieurs mois.

L’augmentation des indicateurs épidémiologiques signifie une augmentation du nombre d’infections et de personnes porteuses du virus, selon Louzir qui a indiqué que les régions du Grand Tunis à savoir les gouvernorat de Tunis, Ben Arous, la Manouba et l’Ariana ont enregistré le plus haut niveau de contaminations suivis des gouvernorats de Beja, Sidi Bouzid, Tataouine et du reste des régions.

Louzir a indiqué que la plupart des cas présentent des symptômes habituels et non sévères de l’infection par le variant Omicron (maux de tête, fatigue, douleurs articulaires…)

Il a rappelé que le ministère de la Santé a appelé les citoyens à respecter les mesures préventives contre le coronavirus, mettant l’accent sur la nécessité de ventiler les espaces clos, de porter un masque de protection et de recevoir une dose supplémentaire de rappel vaccinal.

Louzir a déclaré que le comité scientifique suit de près l’évolution de la situation épidémiologique qu’il a qualifiée de stable et ne nécessite, pour le moment, aucune mesure spéciale.

