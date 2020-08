Coronavirus : 700 syndicalistes de l’UGTT en auto-confinement !

Plus de 700 personnes ayant participé au conseil national de l’UGTT qui s’étale sur trois jours à partir d’aujourd’hui seront en auto-confinement à leur domicile.

La direction régionale de la santé de Nabeul a déclaré à Mosaïque fm, que des analyses seront effectuées sur les participants et les journalistes, techniciens et sécuritaires ayant couvert ce conseil