Coronavirus : Des mesures sanitaires exceptionnelles à Gabès et à El Hamma

Le ministère de la Santé a annoncé, vendredi, une série de mesures exceptionnelles dans la délégation d’El Hamma relevant du gouvernorat de Gabes, visant à contenir la propagation du Coronavirus et à empêcher sa propagation.

Dans un communiqué, il a indiqué que la coordination a été établie avec les autorités concernées au niveau central et régional, depuis l’apparition des premiers cas de contamination locales à El Hamma, pour adopter ces mesures, et apporter du renfort aux efforts des autorités sanitaires à Gabès.

Les mesures préventives qui ont été prises sur instructions du Chef du gouvernement, et en coordination avec les ministres de la Défense nationale, de l’Intérieur, de la Santé et des Affaires locales, consistent à dépêcher deux camions stérilisateurs pour soutenir les efforts des autorités sanitaire locales dans la lutte contre le Coronavirus, outre l’affectation de 3 équipes sanitaires dans la région pour le dépistage actif des cas.

Les mesures de prévention consistent également, en la fermeture des stations thermales, l’interdiction de l’organisation des fêtes de mariage dans les salles ainsi que les rassemblements liés aux célébrations et aux mariages, la fermeture des mosquées, et l’interdiction des marchés hebdomadaires dans les délégations d’El Hamma et El Hamma Ouest.

Il s’agit en outre d’installer un laboratoire de terrain pour le dépistage et le prélèvement des échantillons auprès des sujets soupçonnés d’être contaminés par le virus, d’encadrer les contaminés, et l’instauration d’un hôpital de campagne pour soutenir la capacité d’hospitalisation des patients infectés par le virus, en coordination entre le ministère de la Santé et le ministère de la Défense nationale.

Les autorités sanitaires de Gabès ont également été renforcées en personnel médical et paramédical, dans le but d’effectuer plus de 1000 analyses par jour, dans une première phase, dans les délégations d’El Hamma et Hamma ouest, et de soutenir par la suite les efforts des cadres sanitaires de la région pour contenir la propagation de la pandémie.

Les mesures consistent également en le transfert des sujets contaminés parmi les habitants d’El Hamma, au Centre national des sujets porteurs du Covid-19 à Monastir, la fourniture aux autorités médicales de Gabes de matériels de prévention individuelles, de médicaments et fournitures médicales spécifiques au Covid-19 et aux maladies chroniques, outre le matériel de stérilisation et de désinfection.

Il s’agit également de la fermeture temporaire des délégations d’El Hamma et d’El Hamma ouest afin de mener à bien les procédures de dépistage actif et intensif du virus, et d’isoler tous les cas de contamination.

A noter que le gouvernorat de Gabès a enregistré, à ce jour, 138 cas locaux de contamination par le Coronavirus, la plupart à El Hamma, dont 20 cas parmi les médecins et les agents de santé.