Coronavirus-Fêtes de fin d’année : Pas encore de décision !

Le ministre de la Santé Faouzi Mehdi, a indiqué vendredi, que le comité national de lutte contre le coronavirus décidera mercredi prochain des différentes mesures à prendre, à l’occasion des manifestations de fin d’année après l’évaluation de la situation sanitaire dans le pays.

Il a souligné dans une déclaration aux médias que la situation épidémique est stable en Tunisie, signalant à ce propos la nécessité de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Il a passé en revue les différentes mesures de prévention prises par le ministère de la santé depuis la propagation du coronavirus en Tunisie dans les centres de confinement obligatoire et les établissements d’encadrement psychologiques mises en place à cet effet, à l’instar du comité permanent de suivi de la propagation du coronavirus crée au sein du ministère et la mise à disposition de centres appropriés pour l’application du confinement sanitaire pour les personnes hébergées et agents de la santé.

Dans ce contexte, Faouzi Mehdi a souligné que les efforts sont déployés pour assurer la gestion de ces centres selon un guide de élaboré par le ministère et le suivi de la situation à l’intérieur de ces centres par des équipes spécialisées.

Dans ce sens, Il a assuré que le ministère de la santé avait consolidé les activités de prévention contre le Covid 19 dans les hôpitaux psychiatriques, à travers l’organisation de visites, le renforcement des opérations de nettoyage et d’espaces au sein des hôpitaux et les unités sanitaires, ainsi que la gestion des déchets.