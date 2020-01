Coronavirus: La Bourse de Tokyo en chute libre !

Selon les données rapportées ce vendredi 24 janvier 2020 par l’agence internationale l’ AFP, tous les secteurs représentés sur l’indice Nikkei ont fini dans le rouge, notamment les matériaux, l’énergie et les télécoms.

La Bourse de Tokyo a rechuté jeudi, après un éphémère rebond la veille, de nouveau emportée par les inquiétudes sur le nouveau virus chinois qui faisaient nettement grimper le yen, un mouvement défavorable aux groupes exportateurs nippons.

L’indice vedette Nikkei a terminé en repli de 0,98% à 23.795,44 points et l’indice élargi Topix a lâché 0,78% à 1.730,50 points.

Toujours selon la même source, la rapidité de contagion par le virus est telle que la Chine a décidé de suspendre les transports ferroviaire et aérien jeudi au départ de la métropole de Wuhan (centre du pays), l’épicentre du nouveau virus, afin d’endiguer l’épidémie qui a déjà contaminé plus de 500 personnes et tué 17 personnes, selon un dernier bilan publié mercredi soir.