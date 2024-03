Président de la FTAV à AM : Prémices d’une forte reprise touristique en 2024

Dans une déclaration accordée, ce lundi 18 mars 2024 à Africanmanager, le président de la Fédération Tunisienne des agences de voyages et de tourisme, Ahmed Betaieb a annoncé que des prémices d’une reprise du secteur touristique ont été enregistrés au cours de la nouvelle année surtout avec une augmentation des réservations dans les divers hôtels tunisiens.

Betaieb a affirmé que plusieurs touristes de différentes nationalités (des pays voisins et européens), seront attendus, affirmant que la destination Tunisie a retrouvé son attractivité à cause des efforts déployés par toutes les parties concernées.

On rappelle que le tourisme a enregistré un net rebond en Tunisie en 2023 avec 8,8 millions de visiteurs, en hausse de 49,3% en un an, et est bien parti pour dépasser un record atteint en 2019.