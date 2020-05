Coronavirus : La pandémie ne s’est pas encore résorbée, affirme Nissaf Ben Aleya

La Directrice de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Aleya, a averti, mardi, que la pandémie du coronavirus subsiste encore en Tunisie, ajoutant que toute entorse aux règles du confinement sanitaire entraîne une nouvelle propagation du virus.

S’exprimant sur Express fm, elle a affirmé que les dépassements sont inacceptables, mettant l’accent sur la nécessité du respect la distanciation sociale et du port du masque.

Elle a rappelé que les déplacements entre les régions sont interdits, appelant la population à se conformer aux prescriptions et aux mesures préventives mises en place.