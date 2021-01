Coronavirus: La Russie annonce un deuxième vaccin efficace à 100%

Le candidat vaccin contre le COVID-19 EpiVacCorona, le deuxième homologué en Russie, s’est montré efficace à 100% lors de la première phase des essais cliniques, a annoncé à la presse locale l’autorité russe de protection du consommateur Rospotrebnadzor.

Les données, basées sur les essais de phase I et II, ont été publiées avant le début d’un essai de phase III plus large qui porte généralement sur des milliers de participants et inclut un groupe ayant reçu un placebo.

« L’efficacité du vaccin se fonde sur son efficacité immunologique et préventive », écrit l’agence de presse TASS, citant le Rospotrebnadzor.

« Selon les résultats des première et deuxième phases des essais cliniques, l’efficacité immunologique du vaccin EpiVacCorona est de 100% », poursuit l’agence.

Les études de phase I et II ont testé l’innocuité, les effets secondaires et l’immunogénicité du vaccin sur 100 personnes âgées de 18 à 60 ans, selon le registre publique des essais.

Les tests en Russie de l’EpiVacCorona, développé par l’Institut Vector en Sibérie, ont commencé en novembre dernier.

Le premier vaccin à être homologué en Russie, le Spoutnik V, affiche à titre de comparaison une efficacité de 92%, selon des résultats provisoires.