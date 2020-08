Coronavirus : La situation épidémiologique hors contrôle ?

Selon de récentes statistiques dévoilées ce lundi 17 août 2020 par le ministère de la Santé, 96 personnes ont été testées positives au Coronavirus dont 84 nouveaux cas : 81 cas locaux et 03 importés ainsi que 12 patients ayant contracté le virus précédemment.

Le bilan total s’établit ainsi à 2107 nouvelles contaminations réparties entre 1358 guérisons, 54 décès et 695 malades encore porteurs du virus, dont 24 hospitalisations.

Les nouvelles contaminations ont été enregistrées à l’Ariana (6 locaux), Ben Arous (1 local), le Kef (2 locaux), Sousse (6 locaux, et 1 importé), Sfax (1 local, et 1 importé), Kairouan (6 locaux), Gabès (57 locaux), Médenine (1 local), et Tataouine (1 local et 1 importé).

La même source a encore indiqué que 1508 analyses ont été effectuées à la date du samedi 15 août, dont 45 dans le cadre du suivi des anciens malades portant le nombre à 113 025 analyses au total, depuis l’avènement de la pandémie en Tunisie.

Guerguech : La guerre contre le coronavirus est longue !

Le directeur Général de la santé Tahar Guergueh a affirmé ce lundi 17 août 2020 que « la situation pandémique en Tunisie est très grave. »

Lors de son intervention sur Shems fm, il a fait remarquer qu’« il y a un relâchement de la part des Tunisiens, croyant qu’il n’y a plus de pandémie ».

Il a indiqué par ailleurs, que « la guerre contre le coronavirus est longue et qu’il faut se conformer aux protocoles sanitaires et les gestes barrières. »

Sur un autre volet, il a affirmé que « s’il est nécessaire de fermer une ville ou une délégation, on n’hésitera pas à le faire.». Guergueh a ajouté que « la fermeture d’une région se fait selon des statistiques. »

Kchaou lance un appel aux habitants de Gabès

Le ministre de la Santé par intérim, Mohamed Habib Kchaou a appelé lundi les habitants de la région de Gabès à se conformer aux recommandations sanitaires et à adopter les gestes barrières (port du masque, distanciation, hygiène des mains…) pour éviter de nouvelles contaminations au coronavirus.

S’exprimant lors de la réunion de la commission régionale de lutte contre le coronavirus à Gabès, le ministre a souligné le rôle important du citoyen dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Il a, également, signalé que toutes les mesures ont été prises pour stopper les contaminations dont notamment le renforcement du dépistage essentiellement à El Hamma qui a enregistré le plus grand nombre de cas d’infection au virus.

Et d’assurer que le laboratoire mobile d’analyses microbiologiques de l’hôpital militaire et l’hôpital de campagne installés dans la région permettront de contenir la pandémie.

A noter que la commission régionale de lutte contre le coronavirus a décidé d’interdire les rassemblements et les fêtes et réjouissances outre l’ouverture des cafés et restaurants uniquement pour la vente à emporter ou la livraison. Jusqu’à dimanche 16 août 2020, la région de Gabès a enregistré 291 cas confirmés dont 248 à El Hamma.

Force est de constater que le manque de conscience confinant parfois à l’irresponsabilité quant au danger de la pandémie du Coronavirus, est la cause principale derrière le non-respect par certains citoyens des protocole de prévention. Il est très important que le citoyen ressente le danger qui le menace, lui et sa famille à cause de ce virus mortel, car le sentiment de danger va inévitablement augmenter sa vigilance, et c’est seulement à partir de là qu’il respectera les mesures barrières indispensables à la préservation de sa vie et celle de ses semblables !