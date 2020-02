Coronavirus : le port d’un masque n’est ni utile ni efficace !

Face à l’épidémie de coronavirus chinois, le port d’un masque est essentiel pour les personnes malades et peut être recommandé dans les régions fortement touchées par l’épidémie, mais n’est ni utile ni efficace pour le reste de la population, indique le site Ledauphiné.

En Chine, où ce virus a émergé en décembre dans la ville de Wuhan et a déjà touché plus de 2 700 personnes, plusieurs provinces et plusieurs grandes villes ont imposé le port de cette protection à leurs habitants pour tenter d’endiguer sa propagation, précise la même source.

Et d’ajouter qu’en France, après la confirmation vendredi soir de trois cas de personnes touchées par ce virus respiratoire, les premiers en Europe, certaines pharmacies ont fait face à un afflux de clients, Français ou touristes, désireux de se procurer ces masques.