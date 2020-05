La Chine proclame sa victoire sur le coronavirus

La Chine a proclamé vendredi sa victoire sur le nouveau coronavirus, qui poursuit sa course et ses ravages ailleurs dans le monde, comme en Amérique latine devenue pour l’OMS le nouveau creuset de la pandémie.

L’Amérique du Sud est « un nouvel épicentre », avec une situation particulièrement alarmante au Brésil, a estimé vendredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Accusée par Washington d’avoir tardé à réagir et, selon Donald Trump, d’être responsable d' »une tuerie de masse mondiale », la Chine est parvenue à endiguer l’épidémie sur son territoire.

« Nous avons obtenu une réussite stratégique majeure dans notre réponse au Covid-19 », a clamé le Premier ministre chinois Li Keqiang à l’ouverture de la session plénière de l’Assemblée nationale populaire (ANP), grand-messe annuelle du pouvoir communiste.

Pour la première fois dans son histoire récente, Pékin a toutefois renoncé à fixer un objectif de croissance pour l’année en cours, faute de pouvoir chiffrer l’impact du coronavirus.

Autre fait inédit : l’économie chinoise, habituée aux records de croissance, s’est contractée de 6,8% au premier trimestre.

Devant 3.000 députés au visage masqué, M. Li a souligné « la tâche immense » qui restait à accomplir.