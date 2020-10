Coronavirus: Le président algérien Tebboune se met en isolement

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, âgé de 75 ans, a annoncé samedi sur Twitter s’être mis à l’isolement après avoir été en contact avec de hauts cadres de l’Etat présentant des symptômes du nouveau coronavirus.

« Je vous assure, mes frères et sœurs, que je vais bien et que je suis en bonne santé et que je continue mon travail », a-t-il déclaré, affirmant avoir pris sa décision sur les conseils des médecins.

L’Algérie a officiellement confirmé plus de 55.000 cas de d’infections au COVID-19 et près de 2.000 décès.