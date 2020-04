Coronavirus : Le Sénégal recense 933 cas confirmés et 334 guéris

Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale sénégalais a annoncé, ce jeudi 30 avril 2020, les résultats des examens virologiques. Sur 1161 tests réalisés, 51 sont testés positifs au coronavirus et sont répartis comme suit:

40 cas contacts suivis par les services et 11 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Mbao (01), Maristes (01), Touba (08), et Mbacké (01).

Par ailleurs, deux personnes contaminées dans un état grave sont pris en charge dans les services de réanimation de l’Hôpital de Fann et de l’Hôpital Principal. Quant aux autres patients hospitalisés, ils se trouvent dans état stable.

Notons aussi que 19 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, et déclarés guéris.

Jusqu’ici, 933 cas ont été déclarés positifs, dont 334 guéris, 09 décédés, 01 évacué, et donc 589 sous traitement.

Le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention.