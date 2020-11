Coronavirus : Le vaccin pour 20% des Tunisiens en 1ère étape. Il coûterait entre 6 et 7 dinars

Le directeur de l’Institut Pasteur de Tunis et membre du comité scientifique de lutte contre le Coronavirus, Hechmi Louzir, a déclaré, mercredi, que la Tunisie a identifié ses besoins préliminaires en vaccins contre le Coronavirus dès sa disponibilité sur le marché, pour couvrir 20% des Tunisiens, ajoutant que ce taux pourrait atteindre 40% de la population, en fonction des moyens financiers et l’évolution de la situation épidémiologique dans le pays.

Lors d’un point de presse, il a précisé que les 20% comprennent les personnes âgées, celles atteintes de maladies chroniques, le personnel de santé ainsi que les hauts responsables de l’Etat, signalant que la Tunisie obtiendra les doses de vaccins, au cours du premier trimestre de 2021.

Louzir a encore souligné que 11 laboratoires dans le monde travaillent actuellement sur le développement d’un vaccin contre le Coronavirus, précisant que « la Tunisie est en contact avec ces laboratoires afin de collecter des informations sur les techniques adoptées et l’efficacité des vaccins ».

Il a dans ce contexte estimé que d’autres laboratoires enregistreront également des résultats positifs, notant que la Tunisie cherche à se positionner favorablement par rapport aux laboratoires pharmaceutiques et à l’initiative « Covax » de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui assureront des vaccinations pour les pays à revenus moyens et faibles ».

Il a expliqué que la Tunisie a alloué les ressources financières nécessaires pour l’acquisition des vaccins au moment de leur commercialisation, rappelant l’engagement de la Banque mondiale à accorder des fonds à la Tunisie pour l’obtention des vaccins.

Louzir a souligné que le prix des vaccinations ne sera pas élevé, affirmant que le tarif approuvé par l’OMS, est compris entre 2 et 2,5 dollars (1 dollar équivaut à 2,74 dinars) et chez certains laboratoires, entre 6 et 20 dollars.