Coronavirus : Les États-Unis se préparent à l’arrivée d’un vaccin

Les Etats-Unis continuent leur course effrénée pour vaincre l’épidémie de coronavirus. Le gouvernement de Donald Trump prépare activement la distribution à grande échelle d’un éventuel vaccin d’ici le 1er novembre, soit juste avant l’élection présidentielle. Les autorités sanitaires « demandent urgemment » que les Etats fédérés fassent le nécessaire afin que les centres de distribution d’un futur vaccin puissent être « complètement opérationnels d’ici le 1er novembre 2020 », a écrit le directeur des Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), Robert Redfield, dans une lettre envoyée la semaine dernière aux gouverneurs et consultée par l’Agence France-Presse. Le patron des CDC mentionne notamment la levée de restrictions administratives, ou la délivrance de permis et licences.

Il s’agit d’une nouvelle indication que la course au vaccin est lancée à toute allure dans le pays, qui a dépensé des milliards de dollars pour le développement et la production d’un remède au coronavirus.

Le président Donald Trump, candidat à sa réélection le 3 novembre, a affirmé la semaine dernière que les Etats-Unis disposeraient d’un vaccin « cette année ».