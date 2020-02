Coronavirus: Les pharmacies mondiales pourraient faire face à une pénurie d’antibiotiques !

Les pharmacies mondiales pourraient faire face à une pénurie d’antibiotiques et d’autres médicaments si les problèmes d’approvisionnement engendrés par l’épidémie du nouveau coronavirus apparue en Chine ne sont pas résolus rapidement, a prévenu mardi la Chambre de commerce européenne en Chine.

Selon Reuters, les mesures décidées par Pékin pour éviter la propagation de l’épidémie, qui a causé plus de 1.800 décès et contaminé plus de 70.000 personnes en Chine continentale, accentuent les problèmes d’approvisionnement, a déclaré Joerg Wuttke, président de la Chambre, lors d’une table ronde.

La presse chinoise a rapporté vendredi qu’une mise en quarantaine de 14 jours était obligatoire pour toutes les arrivées à Pékin en provenance de l’étranger.

Décrivant cette mesure comme déraisonnable et contraire aux directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Wuttke a estimé que cela “causerait plus de tort aux entreprises que bien d’autres choses”.

Il a également souligné les difficultés auxquelles fait face l’industrie automobile du fait de la perturbation des livraisons de matériel en Chine.