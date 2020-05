Coronavirus : Les Présidents tunisien et algérien vont renforcer la coordination aux frontières

La situation sanitaire en Tunisie et en Algérie et les opportunités de partenariat entre les deux pays ont été au centre d’une conversation téléphonique qui s’est déroulée ce samedi entre le président de la République Kais Saïed et son homologue algérien Abdelamjid Tebboune.

Selon un communiqué publié par la présidence de la République, les deux chefs d’Etats ont évoqué les résultats des mesures prises par les deux pays pour lutter contre la pandémie du coronavirus et les possibilités d’échanger les expériences et les expertises dans ce domaine.

En outre, l’accent a été mis sur la nécessité de renforcer la coordination entre les deux pays notamment au niveau des frontières.