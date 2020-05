Coronavirus : L’OMS met en garde contre une seconde vague en Europe cet hiver

Alors que les restrictions sont allégées sur le continent, le directeur régional de l’OMS pour l’Europe Hans Kluge prévient dans une interview au Telegraph que le coronavirus reviendra cet hiver. Une seconde vague qui pourrait être plus terrible encore que la première car elle sera associée à d’autres épidémies saisonnières comme celle de la grippe.

Au Royaume-Uni, le deuxième pays le plus endeuillé au monde avec près de 34 000 morts, le gouvernement défend sa politique d’assouplissement des restrictions malgré un taux de reproduction qui reste inquiétant. Matt Hancock, le secrétaire d’État à la Santé, a annoncé qu’il se situait actuellement entre 0,7 et 1.

Les autorités espèrent déployer d’ici la fin du mois une application de traçage pour avertir les personnes ayant été en contact avec des malades.