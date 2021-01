Coronavirus: Londres placée en situation d' »incident majeur »

Londres a été placée vendredi en situation d' »incident majeur » en raison de l’affluence dans les hôpitaux, qui risquent d’être débordés par l’épidémie de COVID-19 si le confinement n’est pas respecté, a annoncé le maire de Londres.

« J’ai déclaré aujourd’hui un incident majeur à Londres car la menace que ce virus représente pour notre ville est sur le point de provoquer une crise », a déclaré Sadiq Khan.

« Un Londonien sur 30 a maintenant le COVID-19. Si nous n’agissons pas immédiatement, notre système de santé pourrait être débordé et davantage de personnes mourront. »

« Les Londoniens continuent de faire d’énormes sacrifices et je les implore aujourd’hui de bien vouloir rester chez eux à moins qu’il ne soit absolument nécessaire pour de sortir », a-t-il ajouté.

Le taux d’incidence est désormais de plus de 1000 cas de COVID-19 pour 100.000 habitants dans la capitale britannique et, entre le 30 décembre et le 6 janvier, le nombre de patients hospitalisés a augmenté de 27%. Au cours des trois derniers jours, 477 décès sont survenus après un diagnostic positif.

Le nombre de personnes hospitalisées est 35% supérieur à celui d’avril, au plus fort de la première vague, et les autorités sanitaires craignent qu’il continue à augmenter.

Une situation d’incident majeur est définie comme « dépassant le cadre des opérations habituelles et susceptible d’entraîner préjudices, dommages, perturbations ou risques graves pour la vie ou le bien-être, les services essentiels, l’environnement ou la sécurité nationale ».

Le dernier incident majeur à Londres a été déclaré à la suite de l’incendie de la Grenfell Tower qui a fait 72 morts en 2017.