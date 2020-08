Coronavirus : Nouvelles contaminations locales dans ces gouvernorats !

De nouveaux cas locaux de contamination au covid19 ont été enregistrés en fin de semaine dans divers régions.

Au gouvernorat de Jendouba, trois contaminations locales ont été détectées sur 39 analyses effectuées à des personnes qui étaient en contact avec un patient covid19 à Bousalem.

Les nouveaux cas (trois femmes) seront transportés lundi et placés dans un centre de confinement à Tunis, a indiqué à l’Agence TAP le directeur régional de la santé à Jendouba Mohamed Rouis.

Au gouvernorat de Kairouan, deux cas ont été découverts suite aux analyses effectuées sur 221 personnes suspectées d’avoir contracté le virus, ce qui porte à 74 le nombre de cas positifs dans la région depuis fin juillet dont 4 importés et 70 locaux.

Selon le directeur régional de la santé à Kairouan, de nouvelles mesures de prévention seront annoncées à partir de la semaine prochaine pour éviter la propagation du virus, affirmant que déjà 18 personnes infectées ont été admises au centre de confinement à Mahdia.

Au gouvernorat de Gabès, sur 436 analyses effectuées, 41 sont avérées positives au covid19. Parmi ces nouveaux cas, 31 détectés à El Hamma et 10 à Gabès, ce qui fait que le nombre total de porteurs locaux du virus dans la région a dépassé une centaine, a souligné à l’Agence TAP le directeur régional de la santé à Gabès Yahia Hamdi. Les délégations d’El Hamma et El Hamma-ouest ont été fermées et un laboratoire militaire mobile a été installé à l’hôpital de Gabès en vue d’accélérer et intensifier les opérations de dépistage du virus au sein de la population afin d’identifier tous les cas infectés en vue de les isoler du reste des habitants.