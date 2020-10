Coronavirus-ODC: Les tests de diagnostic RT-PCR sont à plus de 400 dinars !

L’Organisation de Défense du Consommateur (ODC) a dénoncé « l’opportunisme » de quelques cliniques et laboratoires privés qui effectuent des tests de diagnostic RT-PCR covid-19, à plus de 400 dinars, au lieu du tarif habituel fixé par le ministère de la Santé à 209 dinars.

Dans un communiqué publié, mercredi, l’ODC pointe du doigt » l’opportunisme de certaines parties qui auraient dû appuyer les efforts de l’Etat dans sa lutte contre la pandémie et aider les citoyens à surmonter la réalité terrifiante dans laquelle ils vivent ».

Elle a appelé, dans ce cadre, les ministres du Commerce et de la Santé à intervenir, assumer leur rôle de contrôle et prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect du prix fixé et vérifier la fiabilité des tests réalisés.

A l’issue d’un conseil ministériel restreint tenu, le 21 août 2020, Il a été décidé, d’autoriser les laboratoires privés à effectuer les analyses Covid-19 afin de contenir la propagation du virus.

Six laboratoires d’analyses privés dans le Grand Tunis ont commencé, fin août, à effectuer des tests virologiques RT-PCR covid-19, et ce nombre a atteint 33 laboratoires privés d’analyses biomédicales qui sont désormais autorisés à diagnostiquer le Coronavirus, dans différentes régions.

L’agrément accordé aux laboratoires privés pour effectuer les tests, fait suite à la décision du ministre de la Santé du gouvernement de gestion des affaires courantes en date du 28 août 2020, relative à l’approbation du cahier des charges régissant la participation des laboratoires privés d’analyses biomédicales aux efforts de dépistage du Covid-19.

Coronavirus : le nombre de décès en hausse vertigineuse !

En date du 06 octobre 2020, le nombre total de personnes décédées des suites du coronavirus en Tunisie est porté à 389, a annoncé le ministère de la Santé.

Selon ledit département, 25 décès supplémentaires ont été enregistrés en 24H (entre le 05 et le 06 octobre). Le nombre de malades hospitalisés est aussi porté à 472, contre 452 le 05 octobre, dont 122 sont admis en soins intensifs et 50 placés sous respirateurs artificiels.

En effet, sur plus de 256 mille tests effectués depuis le mois de février 2019, 24542 ont été positifs. Sur le total des cas confirmés, 5% seulement ont été âgés de moins de 14 ans et aucun décès n’a été enregistré chez les enfants.

La même source a indiqué que le taux d’incidence se situe actuellement à 156 sur 100 mille habitants soulignant que le virus connaît en cette période une expansion rapide sur l’ensemble du pays.

Pendant les 14 derniers jours, le taux d’incidence général dans le pays est de 72,9 sur 100 mille habitants.

Dans 14 gouvernorats, ce même taux est supérieur à 50 sur 100 mille habitants, dans 27 délégations il est supérieur à 100 sur 100 mille et le taux général depuis la réouverture des frontières le 27 juin dernier y est supérieur à 250 sur 100 mille habitants d’où leur classification parmi les hotspots.

Egalement le ministère de la Santé a fait savoir qu’il y a une légère amélioration dans l’application des mesures préventives et des protocoles sanitaires mais il faut, toutefois, une application plus rigoureuse de toutes les dispositions notamment dans les hotspots.