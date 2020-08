Coronavirus: Plus de 5 millions de cas recensés en Amérique latine

Le seuil des 5 millions de cas confirmés de contamination au coronavirus a été dépassé lundi en Amérique latine, selon un décompte de Reuters basé sur des données officielles, soulignant que la région est devenue l’épicentre mondial de la pandémie.

L’Amérique latine a peiné à contenir la propagation du virus et une flambée des nouvelles infections a été constatée dans de nombreux pays alors que les gouvernements envisagent un déconfinement et une relance économique.

Plus de 200.000 décès ont été signalés dans la région depuis le début de la pandémie.