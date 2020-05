Coronavirus : Sfax recense 24 rétablissements

La direction régionale de la santé à Sfax a annoncé, vendredi 15 mai 2020, le rétablissement de 24 patients du Coronavirus.

Intervenu sur les ondes de Mosaïque fm, la direction a indiqué que sept analyses ont prouvé qu’il n’y a aucune nouvelle contamination depuis 25 jours.

Le nombre des patients encore porteurs du virus est à sept et leur état de santé est stable. En ce qui concerne le patient de 80 ans et qui été hospitalisé au centre covid-19 au CHU Hédi Chaker, est désormais guéris.

Notons que le gouvernorat de Sfax a enregistré 36 cas de contamination au coronavirus et cinq décès du virus.

Hier 14 mai 2020, le ministère de la santé a annoncé que sur un total de 2200 analyses effectuées dont 45 sur des malades déjà atteints de la COVID-19, aucune nouvelle contamination n’a été enregistrée, pour la cinquième journée consécutive

Ainsi le bilan stagne à 1032 cas confirmés sur un total de 36523 analyses effectuées.