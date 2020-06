Coronavirus: situation « extrêmement grave » à Pékin, selon la mairie

Pékin, où plus d’une centaine de personnes ont été contaminées depuis la semaine dernière, est engagé dans « une course contre la montre » contre le virus, a déclaré devant la presse le porte-parole de la mairie. Il a qualifié la situation d' »extrêmement grave ».

La ville de 21 millions d’habitants a porté sa capacité quotidienne de dépistage à plus de 90.000 personnes par jour.

Ce rebond du nombre d’infections, centré autour du marché géant de Xinfadi, dans le Sud de la capitale, a poussé les autorités à décréter, outre le confinement d’une trentaine de zones résidentielles, la fermeture des sites sportifs et culturels qui venaient de rouvrir leurs portes après des mois de fermeture.

Alors que ce regain épidémique suscite la crainte d’une « deuxième vague », l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait indiqué lundi suivre « de très près » la situation à Pékin et évoqué l’envoi possible d’experts supplémentaires dans les prochains jours.