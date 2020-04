Coronavirus : Tunisiens… inconscients et indisciplinés

La Tunisie va payer un lourd tribut à la pandémie du siècle… et quand il est trop tard, les regrets ne servent plus à rien.

En plein pic épidémique, les Tunisiens ne cessent de faire preuve d’inconscience et d’irresponsabilité et appliquent le confinement dans toute sa ‘’splendeur’’.

Certains d’entre eux osent défier les mesures décrétées par les autorités concernées jusqu’à banaliser le danger de cette épidémie meurtrière… des scènes qui se passent sous l’œil indifférent de l’État et on ne peut que se révolter face à cette inaction et cette incapacité.

Au lendemain de l’annonce des mesures , à savoir les aides sociales, des foules compactes de citoyens venus percevoir leur pensions se sont formées, aun milieu d’un total irrespect des règles minimade protection.

Devant les bureaux de la poste qui sont pris d’assaut, la foule est au rendez-vous avec une centaine de personnes qui s’entassent dans le désordre total. Sans masques de protection et bien évidement sans le respect de la mesure de la distanciation sociale. Aucune crainte pour leur vie et celle des autres.

Mekki durcit le ton … la lutte et la résistance jusqu’au dernier souffle

Il est temps d’agir et de recourir à des lois rigoureuses et sévères pour punir les contrevenants, qui mettent en péril la vie de ceux qui respectent toutes les mesures de prévention.

Dans un post publié hier lundi 6 avril 2010, sur sa page Facebook, le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, s’est lâché contre l’indiscipline de certains Tunisiens, totalement insouciants des mesures du confinement général et total.

Un cri de détresse pour exprimer son inquiétude face à cette situation alarmante, en raison du non-respect des dispositions du confinement total.

‘’Bien que la Tunisie ait commencé à aller dans le bon sens et de l’avant dans sa guerre contre la propagation du coronavirus, la contagion n’a de cesse de se répandre’’, a-t-il dit.

S’exprimant sur les ondes de IFM, Mekki a souligné que le gouvernement et le ministère de la Santé poursuivront la lutte et la résistance jusqu’au dernier souffle, à charge pour les contaminés d’accourir aux hôpitaux et aux centres de confinement.

La loi sera appliquée à tous les citoyens

L’État doit agir et ne pas laisser passer ce type de comportement sans sévir. Ici, on parle, de notre vie, de la vie d’autrui car dans le cas où les autorités ne mettraient pas en application des lois rigoureuses, une catastrophe humanitaire ne serait pas à écarter et le résultat serait sans doute, une véritable hécatombe.

Avant que le virus ne franchisse nos portes et envahisse nos foyers, le ministre de la Santé Abdellatif Mekki a souligné que la décision d’appliquer, dans les jours à venir, la loi à tous les citoyens a été prise.

‘’Ceux qui s’y refuseront seront conduits manu militari aux hôpitaux et centres de soins’’, a-t-il averti.

Notons aussi que seuls 105 contaminés ont rejoint volontairement le confinement obligatoire, alors que tous les autres ne l’ont pas fait pour des raisons inacceptables et irrationnelles, toujours selon ses dires.