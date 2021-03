Coronavirus: Vers des amendes de £5.000 pour les vacanciers qui quittent l’Angleterre

Les voyageurs quittant l’Angleterre pourraient dans un avenir proche devoir s’acquitter d’une amende de 5.000 livres (5.785 euros) après l’adoption d’un dispositif qui vise à décourager les voyages non essentiels et à protéger le pays contre les infections de COVID-19 importées.

- Publicité-

La nouvelle a déçu des millions de personnes qui espéraient partir durant les vacances d’été et a fait chuter les actions du secteur du voyage – notamment easyJet, British Airway-owner, Jet2 et TUI – de 4,4 à 5,3% à la mi-journée.

Le Royaume-Uni connaît l’un des pires bilans human de l’épidémie au monde, mais les décès et les infections diminuent rapidement et le succès de la campagne de vaccination a redonné confiance à la population et à l’économie.

Mais alors qu’un assouplissement progressif du confinement doit commencer à partir de ce week-end, le gouvernement a prévenu ses ressortissants qu’ils pourraient devoir sacrifier leurs vacances à l’étranger.

« Nous voyons cette troisième vague se lever dans certaines parties de l’Europe et nous voyons également de nouvelles variantes et il est très important que nous protégions les progrès que nous avons pu faire ici au Royaume-Uni », a déclaré le ministre de la Santé, Matt Hancock, à Sky News.