Corruption- Saïed & Chahed : Duo ou Duellistes ?

Le mardi 29 octobre 2019, une journée après l’annonce de la révocation de deux ministres du gouvernement de Youssef Chahed (Affaires étrangères et Défense), «de bonnes sources» ont confié par voie de fuites à une radio privée, que «la présidence de la République a demandé officiellement à la présidence du gouvernement de donner son feu vert aux services de contrôle financier de mener une opération d’audit des services administratifs de la présidence de la République». De son côté, la présidence du gouvernement décide un audit au sein du ministère des Affaires étrangères, dont le ministre venait d’être révoqué. Comme la révocation, l’audit avait été décidé en concertation entre Youssef Chahed et Kais Saïed. Le même jour, le 30 octobre, le consul général de Tunisie à Malte accusait le ministre démis Jhinaoui, de couvrir des affaires de corruption qu’il lui aurait divulguées par correspondance officielle.

On est alors tenté de comprendre que le chef de l’Etat aurait effectué son premier acte de lutte contre la corruption, si elle se vérifiait, à commencer par le ministère des affaires étrangères (MAE). On serait tout aussi enclin à croire que Kais Saïed n’exclurait pas non plus le siège de la présidence de la République. La question vaut alors d’être posée sur la cible de ce second audit. Serait-ce toujours l’AME ou le mandat de Béji Caïed Essebssi à Carthage. La nouvelle présidence de la République ne s’en est pas expliquée, et pourrait même nier, l’information sur l’audit à Carthage n’étant pas officielle, mais fuitée.

On ne peut, non plus, ne pas remarquer cette entente, inattendue car les deux personnalités étaient concurrentes pour la présidence de la République, entre Youssef Chahed le chef de gouvernement sortant, et Kais Saïed le nouveau chef de l’Etat qui jurait devant l’ARP être intraitable sur toute affaire de corruption.

Il faut remarquer que les dernières audiences entre les deux hommes dégageaient une nette impression d’entente, presque de complicité entre les deux personnalités, sur des photos où les poignées de mains étaient loin d’être froides, ou simplement diplomatiques, mais plutôt avec le sourire, ce qui est rare chez Kais Saïed. Une entente et une complicité qui auraient même poussé le chef de l’Etat à revenir sur la parole donnée à Abdelkrim Zbidi de le garder en place, après être intervenu pour que les deux hommes enterrent la hache de guerre.

Il y a en tout cas, au moins Adnen Mansar qui s’en réjouissait. Dans deux posts sur sa page fb, l’ancien porte-parole de la présidence de la République tunisienne en 2012, en parle comme d’une «douce brise qui monte depuis ce matin, et qui se transformera en violent orage, contre les réseaux de corrompus de de voleurs de l’argent public. Et j’en connais beaucoup qui commencent à trembler». Dans l’un de ses posts, Mansar mentionne même des exemples, sans aller jusqu’à donner des noms, et s’abstenant d’évoquer une affaire de marché de viande, et une autre concernant une piscine.

On ne sait pas s’il y a un lien entre ce que voudrait dire l’ancien CPR qui a rejoint le Harak de Moncef Marzouki en 2015, et les deux audits engagés par le chef de l’Etat et le chef du gouvernement. On ne sait pas encore, non plus, si la révocation de Jhinaoui avait ou aurait un quelconque lien avec l’audit du MAE.

Chahed et Saïed seraient-ils complices dans ce nouvel épisode de la guerre contre la corruption, duo dans cette lutte ou simples duellistes, chacun menant sa guerre, pour commencer ou pour terminer en beauté ? Duo, ou serait-ce encore Saïed qui aurait poussé, ou même obligé, le chef du gouvernement, à engager ces audits ? L’avenir ne le dira pas, car la raison d’Etat aura certainement raison de l’Etat.