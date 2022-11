Côte d’Ivoire : accroissement de l’investissement et des créations de projets

Le ministre ivoirien du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a procédé, dernièrement, à la remise d’équipements à 1000 entreprenants.



Constitués de solutions de gestion digitale modulaire, de fonctions essentielles des micro-entreprises, de tablettes Android, de machines à coudre, de kits de coiffure, et de mallettes d’électricité, ces équipements permettront aux bénéficiaires d’accroître leur productivité, de se formaliser progressivement et de créer plus de richesses et d’emplois.

Pour le ministre, cette opération s’inscrit dans le cadre du Projet d’appui à la structuration des entreprenants.

L’objectif étant, a-t-il insisté, de parvenir à la transformation structurelle de l’économie à travers la transition d’une économie essentiellement basée sur le secteur primaire et les services vers l’industrialisation.

Le Projet d’appui à la structuration des entreprenants, d’un investissement d’environ 953 millions F CFA vise, en outre, à favoriser la migration des acteurs du secteur informel vers l’économie formelle.