Côte d’Ivoire : Ajustement du Tarif de l’Electricité de 10% a Compter du 1er Janvier 2024

Le gouvernement a décidé d’un ajustement tarifaire de l’électricité de 10% à compter du 1er janvier 2024. L’information a été rendue publique par le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, au cours d’une conférence de presse tenue le 26 décembre 2023 à Abidjan.

« Sur proposition de l’Autorité nationale de régulation du secteur de l’électricité (ANARE-CI) et après analyse de la Commission consultative sur les tarifs d’électricité, le gouvernement a décidé d’un ajustement du prix de l’électricité de 10%. Cet ajustement s’applique à l’ensemble des abonnés d’électricité, à compter du 1er janvier 2024 », a déclaré Mamadou Sangafowa Coulibaly.

Pour le ministre, cet ajustement fera passer le prix moyen de vente de 79 FCFA/kWh à 87 FCFA/kWh, pour un coût de revient moyen de 89 FCFA/kWh. Poursuivant, il a indiqué que l’État ouvre des concertations avec les opérateurs privés (commerçants et industriels) afin de réduire l’impact des nouveaux coûts sur le panier de la ménagère. Les prix des produits de grande consommation seront contrôlés.

Mamadou Sangafowa Coulibaly a expliqué que depuis quelques années, le secteur connaissait un déséquilibre financier. Pour la seule année 2023, la perte d’exploitation était estimée à 161 milliards de FCFA avant le premier ajustement de juillet 2023.

On note que le gouvernement avait déjà décidé d’un ajustement moyen du prix de l’électricité limité à 9,6% au 1er juillet 2023. Cet ajustement n’a concerné que 11% des abonnés. La grande majorité des Ivoiriens (89%) a été épargnée.

