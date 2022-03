Côte d’Ivoire: Clap de fin pour le «dialogue politique»

La session du dialogue politique en Côte d’Ivoire qui s’est ouverte le 16 décembre dernier s’est refermée vendredi. Face au gouvernement, 21 partis politiques et 26 organisations de la société civile y participaient. Tous ont signé le rapport final qui préconise un certain nombre de recommandations destinées à préparer un climat politique apaisé en vue des prochaines échéances électorales de 2023.

S’il y a quelque chose qui fait l’unanimité au sein de formations politiques, c’est la nécessité d’un « paiement plus régulier des subventions aux partis politiques ». Et à propos d’argent, les participants au « dialogue politique » se sont aussi entendus sur le besoin de réexaminer le mécanisme de financement des candidats et du remboursement des frais de campagne à la présidentielle.

Figurent aussi parmi les recommandations, la question des réparations et indemnisations pour les victimes des violences politiques de 2020, ou encore la transmission au cabinet du Premier ministre de la liste des personnalités politiques dont les comptes seraient toujours gelés depuis 2011. Les partis enfin s’entendent sur la nécessité de réaménager la Commission électorale indépendante où les pro-Gbagbo ne siègent pas et de réfléchir au découpage électoral. Un cadre de suivi va être installé pour superviser la mise en œuvre de toutes ces recommandations.