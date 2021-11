Côte d’Ivoire: destruction du siège d’une centrale syndicale dans l’emprise du Métro

Le siège de la centrale syndicale Dignité, des bâtis et commerces, situés dans l’emprise du Métro d’Abidjan, ont été détruits mardi par des Caterpillars, sous une forte surveillance de policiers.

Le siège de la Confédération ivoirienne des syndicats libres (CISL), abritant la Centrale Dignité, a été complètement détruit avec d’autres commerces jouxtant la Gare de Sitarail, à Adjamé, une commune populaire dans le Nord d’Abidjan, rapporte Apanews.

Assise sur des débris de briques, Mme Diané Sylla, une commerçante installée au nouveau marché de la RAN, construit en décembre 2021, rapporte qu’ils ont été « dégagés » de l’espace et leurs marchandises sorties avant la démolition.

Le maire de la cité était là, aux côtés des commerçants, et a échangé avec les personnes chargées du déguerpissement, selon Aboubacar Traoré, un vendeur de consoles vidéos, indiquant qu’après son départ, les casses ont commencé.

Aboubacar se dit dans la « désolation » surtout à l’approche des fêtes de fin d’année. La commune d’Adjamé, réputée être le plus grand espace commercial du pays, regorge de nombreux vendeurs et trouver une bonne place ne sera pas aisé.

Cette opération de déguerpissement intervient quelques jours après que le Premier ministre, Patrick Achi, a annoncé qu’un timing est arrêté et le pays compte indemniser les personnes sur les emprises afin que les travaux débutent dès 2022.

« En terme de délai, nous avons exigé (auprès du consortium contractant) que la première rame du Métro d’Abidjan soit fonctionnelle en 2025, par rapport à 2028 qui était initialement prévu », avait dit M. Patrick Achi, le 8 novembre dernier, face à la presse.

La construction du Métro d’Abidjan sera réalisée par un groupement d’entreprises françaises composé de Bouygues, Colas, Alstom et Keolis. La ligne s’étendra de la commune d’Anyama à la zone de Port-Bouët.

La ligne 1 du Métro d’Abidjan, longue de 37,4 km du Nord au Sud, comprend deux voies, 18 stations, 21 ponts rails et routes,1 pont viaduc sur la lagune Ebrié. Le trafic attendu à terme est de 540 000 passagers par jour.

