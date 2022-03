Côte d’Ivoire : le portefeuille de la Banque Mondiale estimé à 2126 milliards F CFA

La 9e édition de la Revue annuelle de l’institution financière, tenue jeudi dernier, décompte 27 projets actifs dont 22 nationaux et 5 projets régionaux.

- Publicité-

La Côte d’Ivoire a atteint un taux d’absorption de 9,8 % des fonds alloués par la Banque Mondiale pour le financement ou le co-financement de projets de développement qui portent notamment sur le développement humain, l’électricité, la mobilité urbaine et les services sociaux de base. Ce pays vise 18 % d’ici juin 2022, selon ce que rapporte Apanews.

La Directrice des opérations de l’institution de Bretton Woods en Côte d’Ivoire, Coralie Gevers, a salué l’esprit de coopération et de franchise dans la revue du portefeuille, non sans faire observer qu’ « il y a encore du travail à effectuer » pour l’absorption des fonds alloués.

Pour sa part, le ministre ivoirien de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly, a indiqué que le portefeuille comprend également 11 autres projets chiffrés à près de 1,5 milliard de dollars. De plus, des dispositions sont en gestation pour un appui budgétaire de l’ordre de 300 millions de dollars.

« Il convient toutefois de garder à l’esprit que le volume du portefeuille nécessite un changement d’approche. Cette mutation va impacter positivement notre mode opératoire pour répondre avec plus d’agilité à certaines contraintes majeures dont l’absorption rapide des ressources », a expliqué M. Coulibaly.

Désormais, tous les projets de la Côte d’Ivoire, approuvés par le Conseil d’administration de la Banque Mondiale, devront entrer en vigueur dans un délai de trois mois au maximum.