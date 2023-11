Côte d’Ivoire : L’industrie du cacao dévastée par les pluies torrentielles

La Côte d’Ivoire est le premier producteur mondial de cacao et fournit environ 40 % de la production mondiale. Mais après des pluies exceptionnellement abondantes cette année, les entrepôts de cacao du pays sont presque vides et les producteurs s’attendent à une récolte 3 à 4 fois inférieure à celle de l’année dernière.

Le pays est fortement tributaire de sa production de cacao, dont un cinquième de la population ivoirienne tire ses revenus.

La récolte ayant été dévastée par des précipitations supérieures à la moyenne, de nombreuses familles subiront une perte de revenus.

Dans le sud de la Côte d’Ivoire, le mois de juillet a été particulièrement pluvieux. L’agence météorologique du pays, la Sodexam, a signalé des précipitations dans certaines régions qui étaient de 20 à 40 % supérieures à la moyenne des années 1991 à 2020.

Pour les plants de cacao, ces fortes précipitations ont été extrêmement destructrices. Le cacao a besoin d’un bon équilibre entre le soleil et la pluie, un peu des deux mais pas trop.Les précipitations extrêmes de juillet ont détruit les fleurs de nombreux plants de cacao et, par conséquent, la récolte.

En prévision de la mauvaise récolte, le pays a suspendu ses exportations de cacao en juillet, ce qui a poussé les prix de cette fève très prisée à des niveaux record.

À Londres, le prix de la tonne de cacao a culminé le 10 novembre à 3 478 livres sterling, son niveau le plus élevé depuis 1989, tandis qu’à New York, il a dépassé la barre des 4 000 dollars, son niveau le plus élevé depuis la fin de l’année 1978, c’est-à-dire depuis 45 ans.

La fin des précipitations ne signifie pas nécessairement la fin de la crise.

