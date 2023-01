Côte d’Ivoire : Mesures en Faveur des Fonctionnaires et Agents de L’Etat

Annoncée par le Président ivoirien, Alassane Ouattara, dans son discours du 6 août 2022, au titre des mesures prises en faveur des fonctionnaires et agents de l’État, la prime exceptionnelle de fin d’année, représentant le tiers (1/3) du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre, a été payée depuis le 3 janvier 2023, selon un communiqué du Ministère ivoirien de l’Économie et des Finances.

S’agissant des fonctionnaires et agents de l’État en service dans les Établissements Publics Nationaux, et ceux payés par bons de caisse au Trésor Public, les règlements sont effectués du mercredi 4 au vendredi 6 janvier 2023, ajoute le communiqué.



Pour rappel, la prime exceptionnelle de fin d’année en Côte d’Ivoire fait partie d’un ensemble de mesures représentant un effort additionnel de l’État d’environ 227 milliards de FCFA par an pour l’amélioration des conditions de travail des fonctionnaires, des agents de l’État, et des Forces de défense et de sécurité.