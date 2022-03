Côte d’Ivoire: MTN exhorte les femmes à prendre leur place dans le développement

Pour amener les femmes à booster davantage leur part dans la croissance, l’opérateur de téléphonie MTN Côte d’Ivoire, a organisé jeudi un dîner qui a réuni plus de 100 femmes leaders pour les exhorter à prendre leur place dans la marche du développement.

Dans ce contexte, l’entreprise a convié des femmes leaders à un dîner le jeudi 24 mars 2022 dans un hôtel abidjanais pour échanger entre elles sur la place centrale qu’elles occupent dans le processus de développement de la Côte d’Ivoire, autour du thème « Prends ta place », selon ce que rapporte Apanews.

Ce dîner qui clôt la série d’actions menées par MTN Côte d’Ivoire pour célébrer et honorer les femmes, a permis de créer un cadre d’échange entre elles pour effectivement prendre et faire valoir « leur place » dans la marche et le développement de la société.

Intervenant lors du dîner, Mme Natenin Coulibaly, secrétaire générale de cette entreprise de téléphonie mobile a fait savoir que ce « dîner se veut un cadre d’échange et de retrouvaille avec des femmes leaders pour ensemble, réfléchir sur comment faire reconnaître et prendre la place qui est la leur dans la marche du monde et dans le développement de notre société pour un monde plus égalitaire ».

« Les femmes ont et jouent un rôle prépondérant pour assurer une société équilibrée et durable. Par conséquent, elles doivent mettre tout en œuvre pour garantir à la fois ce droit et devoir; et l’assumer pleinement en prenant de plus en plus une part active dans le développement durable de nos communautés », a-t-elle ajouté.

La société de téléphonie a, au cours du dîner, primé les lauréates de « Y’ello Hackathon », un concours de développement de solution applicative durant lequel huit équipes composées de 24 jeunes filles étudiantes ont compéti pendant trois jours autour de la problématique des conséquences négatives du changement climatique.

MTN avait organisé, le jeudi 17 mars 2022, un panel de haut niveau qui a rassemblé plus de 100 femmes de diverses couches sociales autour du thème « L’impact des femmes pour le développement durable ».